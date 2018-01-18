Москва, 18 января, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Вероятность введение новых санкций США против России очень высока. К ним всерьёз готовятся и правительственные структуры, и частные лица, которых могут включить в санкционный список, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

«Минфин стремится быстрее разместить новые выпуски ОФЗ, несмотря на охлаждение интереса к ним у иностранцев в преддверии санкций. Так, невзирая на неудачные транши начало года, 17 января предложены госбумаги на 40 млрд рублей», — напомнил Гойхман.

Разрабатываются специальные анонимные гособлигации в валюте для возврата в Россию частных средств российских инвесторов, выведенных за рубеж. Теперь эти деньги — под риском блокировки. По некоторым оценкам, речь может идти о сумме до 200 млрд долларов.

«ЦБ скупает золото в резервы в противовес вложениям в валютные активы, которые размещаются, как правило, за рубежом и также могут быть заблокированы. Сумма вложений в монетарное золото поднялась на 27,3% на 1 января 2018 г. по сравнению с январём 2017 г., тогда как валютные резервы — на 12,1%,. Доля золота в ЗВР повысилась до 17,7% с 15,9% за данный период», — привел цифры эксперт.

По его мнению, последствия санкций зависят от конкретных мер, их силы и глубины. Предполагается маловероятным блокировку счетов и активов государства. Что касается госдолга, важно то, будет ли запрет на покупки новых выпусков облигаций или на инвестиции, уже совершённые с необходимостью продать бумаги прошлых выпусков. Первое более вероятно.

«Для самих иностранных инвесторов такие запреты будут неудобны, поскольку лишат привычного инструмента инвестирования. С 2016 г. на покупку российской валюты иностранными инвесторами для вложений в ОФЗ направлены 18 млрд долларов.

Но их потери окажутся минимальны — средства будут просто перенаправлены в активы других стран со сходными сочетаниями доходности и риска. Для российского рынка последствия могут быть серьёзнее. Ведь 70−80% новых выпусков ОФЗ в 2017 г. выкупалось иностранцами. Но катастрофических последствий от санкций не будет», — считает Гойхман.

Часть внешних заимствований заместится средствами внутренних инвесторов. Правда, во многом это лишено смысла, поскольку в новые гособлигации будут направляться в основном деньги государственных же компаний. Прежде всего, именно они обладают значительными ресурсами для этого. Частично закрыть «выпадающие» привлечения поможет и вероятный возврат ранее выведенных средств в российские валютные гособлигации.

«Кроме того, в условиях высоких цен на нефть сама потребность в заимствованиях может оказаться ниже запланированной в бюджете. Последствиями санкций, в зависимости от их силы, способны стать повышение процентов по госбумагам, рост курса доллара к рублю выше 60 рублей за доллар и ускорение инфляции к 4%», — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, 16 января глава Минфина Антон Силуанов заявил, что новый пакет санкций, который готовится в отношении России властями США, запрещающий покупку российский гособлигаций, ударит в первую очередь не по российской экономике, а по иностранным инвесторам.

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