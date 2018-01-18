Екатеринбург, 18 января, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Ответ Министерства культуры России по поводу скандала с предвзятым судейством на II Всероссийском музыкальном конкурсе не устроил музыкантов, сообщает 18 января ИА REGNUM.

ИА REGNUM II Всеросийский музыкальный конкурс 2017

Музыкант Уральского государственного русского оркестра Нафис Миндияров на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовал письмо, полученное из Министерства культуры, подписанное Эдитой Исаакян, и тут же отреагировал на него.

Основной претензией артиста было то, что победителем конкурса оказался признан коллектив квартета «Russian soul», который, как считает музыкант, вопреки прописанным условиям конкурса, использовал на одном из своих выступлений нотную шпаргалку.

В ответе Минкультуры России это было оправдано тем, что квартет «Russian soul» обратился с просьбой к жюри использовать нотную шпаргалку «заблаговременно».

"Из логики письма следует, что если «заблаговременно» предупредить о том, что правила будут нарушены, то их можно нарушать? То есть нам говорят, что жюри, вправе игнорировать официальные Условия конкурса. Извините, но в Условиях конкурса нет ни слова о таких полномочиях жюри», — заявил Миндияров.

У музыканта есть своя версия того, почему отдельные коллективы могут участвовать в конкурсе по «особым» правилам. Он связывает это с тем, что почти все участники победившего коллектива квартет «Russian soul» якобы являются подопечными Дмитрия Дмитриенко — председателя жюри в номинации «ансамбли». Он — художественный руководитель ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной, в который, по словам Миндиярова, входят трое из четырех его участников победившего коллектива.

В письме Минкультуры России на это обвинение ответили лишь отсылкой к правилам конкурса:

«В условиях II Всероссийского музыкального конкурса нет запрета на участие в конкурсе учеников и подчиненных членов жюри».

Музыкант отметил, что и не ставил под сомнение условий конкурса и участие в нем учеников членов жюри.

«Вопрос в том, что у таких участников не может быть особой привилегии — нарушать условия конкурса. В письме минкульта ответили на что угодно, но только не на это. Они разделили один вопрос на два и сделали вид, будто они не связаны между собой. А вопрос простой: почему все равны, но одни равнее других?», — заключил музыкант

Получить комментарий у самого Дмитрия Дмитриенко или его представителей корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось.

Отметим, это не первый подобный скандал в музыкальной сфере. Сообщения о якобы предвзятом судействе на различных респектабельных музыкальных конкурсах появлялись в СМИ и прежде. Так выдающийся российский дирижёр Валерий Гергиев, возглавивший в 2009 году Международный конкурс Чайковского, сразу признал, что одной из основных проблем конкурса является утрата доверия к судейству. Он напомнил, что не раз вызывала нарекания ситуация, когда учителя в жюри отдают предпочтение на конкурсе своим ученикам.

Видимо, вышеуказанный факт становится продолжением складывающейся тенденции, полагают некоторые активисты.