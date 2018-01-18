Киев, 18 января, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Закон «О национальной безопасности Украины» разработал совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины совместно с НАТО и США, сообщает 17 января пресс-служба СНБО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно сообщению, новый закон приводит всю оборонную украинскую законодательную базу к единому стандарту, соответствующему требованиям НАТО. Помимо оборонной сферы, законопроект также затрагивает «вопросы демократического гражданского контроля».

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В разработке закона принимали активное участие эксперты Североатлантического альянса, Евросоюза и США. По словам главы СНБО Александра Турчинова, законопроект должен в ближайшее время быть принят Верховной радой.

Напомним, под «национальной безопасностью» украинские власти понимают продолжение гражданской войны в Донбассе, а также заявления о том, что российский Крым должен принадлежать Украине. С этой целью Киев постоянно наращивает силу ВСУ, производит новую военную технику и принимает иностранных военных инструкторов.

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Помимо этого, новая украинская власть провозгласило вступление в НАТО и ЕС одним из национальных интересов страны. Для этого проводятся широкомасштабные реформы в оборонной сфере Украины и создаются учебные центры для «правильного» перехода к стандартам альянса.