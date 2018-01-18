Пермь, 18 января, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Учебный процесс в школе №127 города Перми, где ранее произошло вооруженное нападение на учеников и педагога, возобновлен. Сообщение об этом опубликовано на сайте образовательной организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Занятия с 18 января проводятся по расписанию. Узнать его ученики и их родители могут в том числе в электронном журнале школы.

В период, пока школа была закрыта для следственных действий, ученики посещали музейные экскурсии. Такое поручение отдал мэру Перми Дмитрию Самойлову глава региона Максим Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в пермскую школу №127 пришли два вооруженных подростка и напали на учеников младшего звена и их учителя. Ранения получили девять детей, серьезно пострадала педагог Наталия Шагулина, пытавшаяся защитить учеников. Злоумышленники ранили друг друга и также попали в больницу.

По версии следствия, атака была спланированной. В отношении зачинщиков драки возбудили уголовное дело о покушении на убийство на двух и более лиц, включая малолетних, по предварительному сговору. Подростки помещены под стражу, после выписки из медучреждения их отправят в СИЗО.

17 января следователи возбудили второе уголовное дело — о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Конкретных подозреваемых и обвиняемых пока нет, предполагается, что ими могут стать сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, допустившие нападение на школу, а также должностные лица в органах внутренних дел, краевых или муниципальных органах власти.

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