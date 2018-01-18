Москва, 18 января, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Отбывающий пожизненное наказание бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев включен в список на помилование, который, предположительно, будет подписан президентом России Владимиром Путиным в конце января, сообщила руководитель Московской Хельсинкской группы (МХГ), правозащитница Людмила Алексеева.

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«Мне позвонил 30 декабря заместитель (руководителя администрации президента Сергея) Кириенко Сергей Геннадьевич Новиков и сказал, что Изместьев есть в списке, но список будет подписан в конце января», — цитирует РИА Новости Алексееву.

Информацию о включении Изместьева в список на помилование подтвердил также представитель башкирского отделения движения «За права человека» Ильдар Исангулов. По его словам, прошение о помиловании бывший сенатор подавал в 2017 году и затем «прошел все этапы вплоть до Московской комиссии, но его не включили на этапе формирования проекта указа».

Напомним, Изместьев был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году по нескольким статям УК. Правоохранители обвинили его в организации убийств и в том, что он руководил ОПГ.

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Летом, во время встречи с президентом России, Алексеева попросила о помиловании бывшего сенатора.