Вашингтон, 18 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Пентагон заявил о тяжелых боях с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе долины реки Евфрат.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Об этом сообщает пресс-служба американского военного ведомства. В сообщении отмечается, что ранее освобожденные от террористов районы боевикам вернуть не удалось

«Военная кампания против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии не закончена, тяжелые бои все еще идут в средней части долины реки Евфрат», — сообщает Пентагон.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии даже после окончательного уничтожения боевиков. Он объяснил это тем, что в Сирии необходимо добиться политического урегулирования и обеспечить безопасность — чтобы террористы вновь «не подняли голову».

Далее глава Госдепа высказал свою версию возникновения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): это стало возможным из-за создавшегося в результате ухода из Ирака «вакуума». Террористы разрушили Ирак и смогли сформировать новую структуру.

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Напомним, что США в Сирии находятся незаконно: у них нет ни мандата ООН, ни официального приглашения от властей Дамаска. Кроме того, о роли США в поддержке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не раз говорили российские военные, находящиеся в Сирии.

Так, в конце декабря 2017 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что воюющие в Сирии террористы проходят обучение на американской военной базе Эт-Танф (провинция Хомс, Сирия).

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