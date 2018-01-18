Париж, 18 января, 2018, 07:50 — ИА Регнум. «ПСЖ» разгромил «Дижон» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 8:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В первом тайме «ПСЖ» забил четыре мяча. Дубль оформил полузащитник Анхель ди Мария. Ещё по голу забили Эдинсон Кавани и Неймар.

Во втором тайме Неймар отличился ещё три раза, оформив покер. Также один мяч записал на свой счёт нападающий Килиан Мбаппе.

На сегодняшний день «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, после 21 тура команда набрала 56 очков. «Дижон» находится на 11-м месте с 25 очками.

Чемпионат Франции. 21 тур.

«ПСЖ» (Париж) — «Дижон» (Дижон) — 8:0.

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