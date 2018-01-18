Киев, 18 января, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Миллиардные убытки для Украины повлечет за собой решение о возложении специальных обязанностей на НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам голубого топлива для населения по «специальной цене». Об этом, как передает «Укринформ», сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«Все дискуссии, какой должна быть цена, надо прекратить, — сказал Коболев. — Газ — это рыночный товар. Рынок это доказал».

По его словам, формирование цены на газ нужно передать рынку, при этом регулятор должен «эффективно надзирать». При этом глава украинской компании добавил, что данный вопрос не должен находиться в политической плоскости.

«Вопрос сверхприбылей во всем мире решается рентой, — отметил Коболев. — Надо вынимать эту прибыль и забирать в пользу государства».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве заявил, что в 2018 году Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» закупит у «Газпрома» до 5 млрд кубометров газа.

По его словам, российская компания будет продавать Украине газ по «привлекательной» цене. Коболев также добавил, что остальные объемы природного голубого топлива Украина продолжит импортировать из стран Запада.

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