Вашингтон, 18 января, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Компания Apple в ближайшие пять лет инвестирует более $350 млрд в экономику США, также корпорация откроет в стране вторую штаб-квартиру, говорится в заявлении на официальном сайте Apple.

Iphones.ru Apple

Корпорация заявила о своих планах после принятия в США налоговой реформы. В целях поддержки национальной экономики и создания новых рабочих мест будет создано более 20 тыс. новых рабочих мест: новых сотрудников наберут во вторую штаб-квартиру компании, также расширят кадры в старом кампусе.

На данный момент в США в Apple работают около 84 тыс. человек. Вложения составят $70 млрд ежегодно, в 2018 году эта сумма достигнет $75 млрд с учетом выплаты налога на репатриацию прибыли, полученной за рубежом.

Речь идет о том, что, согласно новому налоговому кодексу, Apple придется выплатить примерно $38 млрд налогов из-за того, что компания владеет иностранным капиталом в $252 млрд. Это необходимо в том числе, если компания захочет вернуть указанный капитал обратно в США.

Компания также планирует создать в США дополнительные центры обработки данных, в них вложат более $10 млрд.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что рад решению корпорации. Он напомнил свои предвыборные обещания — вести политику, которая позволит таким компаниям, как Apple, вернуть огромные суммы денег в США.

«Здорово видеть, как Apple выполняет этот план в результате сокращения налогов. Огромная победа для американских рабочих и США!», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что принятая конгрессом налоговая реформа, резко снизившая налогообложение корпораций, поможет вернуть рабочие места и обеспечит американской экономике триллионные инвестиции. По мнению критиков реформы, налоговые льготы, получаемые производителями, во многом нивелируют выгоду для штатов от создания рабочих мест.