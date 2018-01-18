Москва, 18 января, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 17 января в небольшом плюсе. В ходе европейских торгов цена Brent снижалась до $68,53, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Mapya Нефть

Минимум $68,58 от 12 января выступил для продавцов сопротивлением. От него цена восстановилась до $69,56, полностью отыграв все дневные потери.

Поддержку нефтяному рынку оказало заявление министра нефти Кувейта Бахита аль-Рашиди о том, что страны ОПЕК+ не будут обсуждать условия выхода из соглашения об ограничении добычи нефти на встрече в Омане, запланированной на предстоящие выходные.

Затем покупатели получили поддержку от данных Американского института нефти.

Согласно последним данным, запасы нефти в стране сократились на 5,1 млн баррелей (прогноз был — 3,15 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 609 тыс. баррелей. Запасы бензина выросли на 1,782 млн баррелей.

Сегодня, 18 января, в центре внимания будет отчет минэнерго США. Если он подтвердит данные API, то к покупателям вернется интерес к Brent.

Если покупатели по итогам дня не смогут закрепиться выше 69,90, то стоит ожидать возвращения цены к уровню 68,53.

Напомним, 17 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,33%, до $69,38 за баррель, WTI — на 0,39%, до $63,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,52 за баррель.

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