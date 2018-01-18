Вашингтон, 18 января, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Напряженная ситуация в отношениях США и КНДР напоминает «очень сложную партию в покер», где «никто не хочет раскрывать свою карту», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Мы играем очень сложную партию в покер, в которой никто не хочет раскрывать свою карту», — заявил Трамп, комментируя возможное нанесение США превентивного удара по Северной Корее.

Американский лидер в очередной раз обвинил Пхеньян в наращивании военного потенциала, в результате которого северокорейские ракеты в ближайшем будущем смогут достичь территорию США.

Трамп также заявил, что Москва «вообще не помогает Вашингтону с Северной Кореей», которая, по его оценке, остается главной глобальной проблемой, стоящей перед США в 2018 году. Однако глава Белого дома считает, что от президента России Владимира Путина многое зависит в мире.

«Он может многое сделать. Но, к сожалению, у нас нет хороших отношений с Россией», — добавил Трамп.

По его мнению, Москва влияет и на Китай, в итоге получается совсем не тот результат, на который надеются в Вашингтоне.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом отметил необходимость создания условий, которые позволят нормализовать диалог с КНДР, и призвал США вернуться к переговорам о ядерном урегулировании на Корейском полуострове.

Читайте подробнее: Си Цзиньпин в разговоре с Трампом подчеркнул необходимость диалога с КНДР