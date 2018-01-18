Оренбург, 18 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. В Оренбурге к православному празднику Крещению готовят три места для совершения обряда омовения. Купели установлены на реке Урал (в районе пешеходного моста), на озере Коровье в посёлке им. Куйбышева и на реке Сакмара в районе зимнего парка «Радуга». Приступить к обряду горожане смогут в 20:00 18 января, купание в прорубях продлится до 08:00 20 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

На озере Коровье в поселке имени Куйбышева установят две бани на колёсах. Также будут развернуты пункты питания с горячим чаем, выпечкой.

На реке Урал (в районе пешеходного моста) оборудуют две иордани с восемью подходами. Аукцион на проведение этих работ состоялся с двумя участниками. Мэрия оценила работы в 658 115 рублей. Конкурсанты предложили в свою очередь 527 тыс. и 530 тыс. рублей. В результате победу одержала фирма, предложившая наименьшую цену.

Исполнитель должен оборудовать купели согласно условиям заказчика. В частности, вырубить лед на месте иордани, сделать ограждение, безопасный спуск в купель, оборудовать тёплую раздевалку, обеспечить электроосвещение площадки. Кроме того, в обязанности исполнителя входит изготовление трёх возле ледяных фигур с подсветкой по заявке УЖКХ Оренбурга (двух колонн овальной формы с фигурой голубя на вершине, а также часовни). Дежурство и контроль за чистотой также лежит на плечах исполнителя.

На утро 18 января работы по оборудованию мест для проведения крещенских омовений в Оренбурге почти закончены.