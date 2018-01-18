Казань, 18 января, 2018, 07:31 — ИА Регнум. В Татарии подвели демографические итоги 2017 года и оказалось, что за прошлый год спад рождаемости был ещё более динамичен, чем в 2016 году — 13,8% против 1,9%. Показатели последних двух лет «отыграли» назад даже рост на 0,4%, регистрируемый в 2015 году. За 2017 год в регионе родилось 48 596 детей, а умерло 44 012 жителей — фактическое восполнение населения было на 4584 человека. Таким образом, в целом рождаемость в Татарии пока превышает смертность, но в 40 из 45 муниципальных образований наблюдается обратная картина, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Управления ЗАГС кабинета министров РТ.

Корнелиу Баба. Младенец

«В подавляющем большинстве городов и районов Республики Татарстан регистрация смерти превышает регистрацию рождения», — отмечает в докладе Управления.

В ведомстве добавили, что исключением по итогам 2017 года стали Казань — 21 888 рождений на 13 067 смертей, Набережные Челны — 7 377 рождений на 4 493 смерти, Альметьевский район — 2 824 рождения на 2 173 смерти, Елабужский район — 978 рождений на 839 смертей и Нижнекамский район — 3 162 рождения на 2 515 смертей.

В остальных муниципалитетах смертность превышает рождаемость. Самый большой спад рождаемости относительно 2016 года наблюдался в Апастовском районе — на 47,5% (63 против 120), Рыбно-Слободском районе — на 47,1% (с 153 до 81) и в Тукаевском районе — на 39% (с 638 до 389). В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарии по итогам 11 месяцев 2017 года Апастовский район занял 33 место из 45, Тукаевский разместился на четвёртом месте, а Рыбно-Слободский район замкнул список, проиграв всем соседям по показателям. Стоит отметить, что в последнем районе 17 января 2018 года сменился глава района.

В антирейтинге по росту регистраций смерти первые три места достались следующим районам: Муслюмовскому — рост на 14,6% (с 301 до 345), занявшему в вышеуказанном рейтинге районов 30 место, Актанышскому — на 9,2% (с 424 до 463), что занимает 12 место, и Алькеевскому — на 5,4% (с 276 до 291). Последний в рейтинге находится на 29 месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Актанышский район «для усиления» в конце 2017 года был направлен руководить исполкомом экс-министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, который до министерского кресла занимал пост главы района.

Возвращаясь к демографическим итогам Татарии в 2017 года, среди тенденций стоит отметить увеличение числа разводов на 1% — 13 586 против 13 450 в 2016 году. Если рассматривать два основных города республики, то в Казани, наоборот, наблюдалось снижение показателя на 2,1% — 4 732 против 4 631, а в Набережных Челнах на 1,8% — 2 208 против 2 169. В районах без учёта городов, наоборот, стали чаще разводиться — на 4,2%.

Есть и положительные тенденции — количество регистраций браков в Татарии выросло на 4,7% (с 25 778 до 26 983). Особенно это показательно на фоне спада 2016 года относительно 2015 года — на 15,7%. По данным Управления ЗАГС, в 2017 году каждый четвёртый брачный союз, то есть почти 25% от общего числа, был межнациональный (6651 браков против 5251 за 2016 год). За иностранцев вышли замуж и женились на иностранках 1 338 жителей республики.