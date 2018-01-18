Москва, 18 января, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 18 января вновь открылись разнонаправленно. Курс доллара на открытии вырос, курс евро — снизился, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Разнонаправленное движение рублёвых пар вызвали рост индекса доллара и снижение цен на нефть. Рубль находился под влиянием внешних факторов. Наибольшее влияние на него оказывал нефтяной рынок.

К открытию американской сессии пара доллар/рубль повышалась до 56,97 руб. Пара евро/рубль после снижения до 69,04 руб. восстановилась до 69,57 руб. К закрытию торгов цена на нефть сорта Brent вернулась к уровню $69,56, отыграв дневные потери. На этом фоне курс доллара США снизился с 56,97 до 56,60 руб.

Сегодня, 18 января, баррель Brent стоит 69,57 (+0,22%). Покупатели пытаются возобновить ралли на последних данных Американского института нефти, который в своём еженедельном отчете отразил сокращение запасов сырой нефти в стране на 5,1 млн баррелей. Теперь трейдеры ждут их подтверждения данными минэнерго США.

Что касается пары доллар/рубль, то, несмотря на повышение нефтяных котировок, ослабление рубля может продолжиться из-за дорожающего доллара на рынке Форекс.

Повышение курса доллара выше 56,97 руб. откроет покупателям дорогу к 57,20 руб. Цель для пары евро/рубль — 69,70 руб.

Напомним, 17 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 22 коп. (+0,39%), до 56,75 руб., курс евро — на 2 коп. (+0,04%), до 69,36 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,3 млрд (+53,57%), евро/рубль — 305,2 млн евро (+29,59%).

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