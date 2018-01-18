Мельбурн, Австралия, 18 января, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой во втором круге Australian Open.

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Встреча, продолжавшаяся 1 час 23 минуты, завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4) в пользу Шараповой.

Российская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Севастовой один эйс, одна ошибка на подаче и 3 из 4 выигранных брейков.

В матче третьего круга Шарапова встретится с победительницей матча между немкой Анжеликой Кербер и хорваткой Донной Векич. Матч пройдёт 19 января.

Australian Open-2018. Женщины. Второй круг.

Мария Шарапова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:1, 7:6 (7:4).

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