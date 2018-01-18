Москва, 18 января, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, сообщается на сайте Кремля.

Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

Во время поездки президент примет участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

Путин осмотрит экспозицию музея-панорамы «Прорыв», посвящённую операции по прорыву блокады Ленинграда «Искра».

Состоится возложение цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище и в военно-историческом комплексе «Невский пятачок».

Позже глава государства встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодёжных общественных организаций.

Затем запланирован просмотр фильма «Рубеж», посвящённого событиям на Невском пятачке.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса на проект нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольнинском мысу.

Победителем стала «Студия 44» петербургского архитектора Никиты Явейна. Решение было принято с учетом мнения не только специалистов, но и блокадников.

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