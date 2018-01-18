Украине предложили прямо объявить войну России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Ударили «по своим»: тренинг по антироссийской пропаганде сорван в Молдавии;
- Шпионские страсти: литовским «разведчикам», «сражающимся» с Россией, повысят зарплаты;
- «Хотели добра»: Бабурин не видит в действиях белорусских журналистов ИА REGNUM преступления;
- «Иначе никак»: условия возобновления продажи газа Украине назвали в Госдуме;
- Расставить все точки над «і»: Кравчук считает, что «войну России и Украины нужно прямо назвать войной»;
- Конец реформ: 2017 год в России назвали годом начала уверенного роста.