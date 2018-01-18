Вашингтон, 18 января, 2018, 05:37 — ИА Регнум. Перспектива торговой войны между США и Китаем вполне реальна, но есть надежда избежать ее, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Reuters.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг Американо-китайская схватка

На вопрос о возможной торговой войне с Пекином Трамп ответил:

«Я так не думаю, надеюсь, что нет. Но если она будет, то будет».

Трамп в интервью заявил, что Вашингтон собирается предъявить Пекину большой «штраф» — в рамках расследования предполагаемого хищения американской интеллектуальной собственности в Китае.

Трамп и его экономический советник Гэри Кон также сообщили, что Китай вынудил американские компании передавать их интеллектуальную собственность в качестве условия ведения бизнеса. Американские власти об этом узнали и начали расследование.

Расследование начато в соответствии с действующем в США законом 1974 года о торговле. Согласно этой правовой норме, США могут налагать ответные тарифы на китайские товары или вводить другие торговые санкции до тех пор, пока Китай не изменит свою торговую политику.

«Мы говорим о больших убытках, — заявил Трамп. — Мы говорим о цифрах, о которых вы даже не думали».

Как отмечает агентство, американские предприятия жалуются на потерю сотен миллиардов долларов и миллионов рабочих мест из-за воровства технологий, программного обеспечения или торгового шантажа в пользу Китая.

Трамп в интервью высказался в пользу хороших отношений с Пекином, но для этого нужно, чтобы китайская сторона была честна с Вашингтоном. Вопрос санкций в отношении Китая будет рассматриваться 30 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Китай помогает Вашингтону по проблеме Северной Кореи — в отличие от Москвы, которая «не помогает вовсе».

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