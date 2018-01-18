Москва, 18 января, 2018, 09:16 — ИА Регнум. «Форма воды»

Цитата к/ф «Лабиринт Фавна». реж. Гильермо дель Торо. 2006. Испани, Мексика, США Лабиринт Фавна

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо — мастер делать фантастику реальной, а монстров если не симпатичными, то незабываемыми. «Лабиринт Фавна», населенный странными созданиями, «Тихоокеанский рубеж» с гигантскими тварями из иного мира, отважный и трогательный демон Хэллбой с его верным товарищем водяным гуманоидом Эйбом Сапиеном… В новом фильме киносказочника, удостоенном «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и премии «Золотой глобус» за режиссуру, вновь фигурирует водяной человекообразный монстр, и играет его все тот же Даг Джонс, актер с необычной пластикой, словно бы созданный для того, чтобы воплощать на экране грациозных инопланетян и мутантов.

Сюжет фильма вроде бы незамысловат. Начало 60-х. В разгаре холодная война, а потому на сцене военные и представители спецслужб с обеих сторон — люди весьма неласковые и чуждые сантиментам. Строгая секретность, готовность к самым бесчеловечным опытам ради преимуществ в военной гонке. И посреди этой мрачноватой обстановки — одинокая немая девушка Элайза, служащая уборщицей в секретной лаборатории, и странный каприз природы, водяное чудо, пленное и подвергаемое экспериментам, возможно, в перспективе фатальным. Весьма предсказуемо, что эти два существа не от мира сего сумели понять друг друга, а поняв, полюбить. Но кто сказал, что сказки о таких вечных вещах, как человечность и любовь, должны отличаться оригинальным сюжетом? Впрочем, сказка эта для взрослых, и детям, а также особо чувствительным к жестоким сценам и нестандартным отношениям натурам лучше выбрать другое кино.

«Скиф»

Да, скифы мы… Впрочем, к реальным древним славянам и скифам новая продукция расщедрившегося на зрелищные эпики отечественного кинематографа вряд ли имеет какое-то отношение. Впрочем, что делать, если эльфы в наших дремучих лесах не водились, по равнинам не скакали всадники Рохана, а про Кощея и Бабу-ягу уже недавно было? «Скиф» режиссера Рустама Мосафира, в отличие от «Викинга» и «Легенды о Коловрате», — неприкрытое фэнтези, а потому все обвинения в антиисторичности можно, пожалуй, снять.

«Скиф» повествует о брутальных варварах, обитающих на каменистых пустошах. Эти воинственные косматые парни неотличимы от все тех же пресловутых викингов, но носят при этом славянские имена. Одному из них, боярину Лютобору, вроде бы привалило счастье — любимая жена подарила ему сына. Но счастье было недолгим — жену и младенца похитили неведомые лихие люди, которые потребовали в качестве выкупа не много, ни мало — жизнь князя Тьмутараканского. Платить верностью за свое счастье воин не захотел, а потому ему вместе с пленником Куницей из загадочного и почти вымершего народа скифов предстоит отправиться в дальний путь, чтобы выяснить, кто же заказчик злодейства, и выручить своих близких. На пути им встретится много опасных людей, и если бы только людей… Крови по ходу дела льется много, враги выглядят довольно-таки жутко, а потому кино точно не для самых маленьких.

«Темные времена»

Когда на кону не только твое собственное будущее, но и будущее страны, которой тебе поручено управлять, когда обстоятельства и «доброжелатели» склоняют отступить и униженно просить пощады, нужно быть действительно выдающимся человеком, чтобы не сдаться вопреки всему — и оказаться в числе победителей.

Великолепный Гэри Олдмэн воплотил на экране образ Уинстона Черчилля на взлете его карьеры премьер-министра. Взлет этот в любой момент мог превратиться в сокрушительное падение — шла Вторая мировая война, гитлеровская Германия с урчанием поглощала Европу и могла вот-вот протянуть лапу через пролив. Что делать: идти на переговоры с агрессором или сражаться? Черчилль выбирает второе…

Фильм может быть полезен не только для тех, кто интересуется историей Второй мировой или историей Великобритании, но, возможно, и для действующих политиков. Времена нынче непростые, а история, конечно, не повторяется в точности и редко чему-то учит, но все же может подбросить пару подсказок.

«Мешок без дна»

Тот случай, когда фантазия на тему классики не выглядит примитивным заимствованием, порожденным отсутствием собственных идей или постмодернистским ироническим зудом. Фильм режиссера и художника Рустама Хамдамова создан по мотивам новеллы японского писателя Рюноскэ Акутагавы «В чаще», той самой, по которой Акира Куросава снял свой знаменитый фильм «Расёмон». Здесь тоже есть загадочное убийство в лесу — правда, не самурая, а некоего Царевича — история которого рассказывается в разных версиях. Все происходит не в далекой Японии, а в старой России. Фильм, снятый на черно-белую пленку, напоминает причудливый сон, который можно просто смотреть, не вникая в сюжет, смакуя каждую деталь. Он может доставить наслаждение ценителям авторского кино, для которых в любом фильме важнее всего уникальный и оригинальный язык, на котором говорят со зрителем режиссер и оператор.

«Карп отмороженный»

Шутить о смерти вроде бы не очень прилично. А шутить со смертью — рискованно. Но режиссер Владимир Котт смог не превратить довольно щекотливую и невеселую тему в повод для черного юмора или «чернухи» о нашей провинциальной жизни. А героиня фильма, бывшая учительница Елена Михайловна и не думает шутить или чудить — раз узнала, что больное сердце может подвести в любой момент, то надо позаботиться о единственном оставшемся будущем — о своих похоронах. Конечно, когда придет время, все сможет устроить сын, но он человек занятой, живет в далеком городе — зачем его зря беспокоить? Пенсионерка проявляет немалую изобретательность и даже авантюризм, чтобы при жизни обзавестись гробом, могилой и всем остальным, что причитается в подобных случаях. За всеми этими хлопотами вроде бы и помирать некогда. А тут еще и необычный домашний питомец оказался на руках — подаренный рыбаком здоровенный карп, такой же живучий, как невольная хозяйка… Говорят, рыбина за время съемок стала совсем ручной и привязалась к актрисе Марине Нееловой. Кроме Нееловой, сыгравшей главную роль, зрителя, выросшего на советском кино, несомненно порадует появление Алисы Фрейндлих, сыгравшей острую на язык подругу Елены Михайловны, Людмилу.

«Астрал 4. Последний ключ»

Новая часть франшизы о визитах духов в мир живых и ответных визитах живых в мир духов.

Экстрасенс и опытная специалистка по привидениям Элис Рейнер (Лин Шей), знакомая зрителю по первым трем частям, принимает заказ от преследуемого призраками и духами в своем доме человека. Названный адрес приводит ее в шок — это дом в местечке «Пять ключей», где когда-то жила ее семья и где когда-то призрак убил ее мать. Элис предстоит разобраться со старой сверхъестественной историей, встретившись лицом к лицу со своим детским ужасом и с демоном, у которого вместо пальцев старые ржавые ключи.

Это второй полнометражный фильм режиссера Адама Робитела, его дебют «Демоны Деборы Логан» тоже погружает зрителя в мир мрачных сверхъестественных явлений.

«Пианистка»

На российские экраны спустя 17 лет снова выходит скандальный фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке, собравший на фестивале в Каннах в 2001 году пышный букет наград. На сей раз зрители увидят «Пианистку» на языке оригинала с субтитрами — язык этот не немецкий, как можно было бы ожидать, а французский, так как все ведущие роли исполняют французские актеры. Изабель Юппер, Анни Жирардо, Бенуа Мажимель вполне справляются с ролью проводников по настоящему земному аду.

В тихом омуте черти водятся. А уж в омуте завораживающей классической музыки — и подавно, недаром в старину в руках у нечистой силы суеверная фантазия видела то скрипку, то флейту. Фортепиано тоже сойдет. Жизнь Эрики, преподавательницы музыки из Венской консерватории, кажется ужасно скучной и безрадостной. Она старая дева, живет с деспотичной матерью и даже спит с ней в одной постели, словно маленькая девочка. Посещения порносалонов кажутся в ее положении чем-то если не нормальным, то понятным, но, как оказывается, это еще только бутоны цветов зла. Роман пианистки с молодым учеником раскрывает такие бездны в душах обоих, что даже знающим толк в извращениях может стать неловко. Хотя финал картины остается открытым, хеппи-энда явно не предвидится. Он случится на следующей неделе — по крайней мере, так называется новая лента Ханеке, к грядущей премьере которой приурочен показ «Пианистки».