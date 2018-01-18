Якутск, 18 января, 2018, 05:07 — ИА Регнум. Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ Следственного комитета России по Якутии была допущена волокита в деле об избиении женщины медицинским работником, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Насилие

Нарушение выявлено в ходе проверки, которую прокуратура начала после появившихся в СМИ сообщений о побоях во время приема в больнице.

«Установлено, что заведующий Золотинской участковой больницей гр. Н., находясь 01.01.2018 в этнографическом центре «Эян» с. Иенгра, где проходило праздничное массовое мероприятие, в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения гр. Д.», — сообщили в прокуратуре.

«В тот же день женщина для фиксации побоев обратилась в фельдшерский пункт п. Иенгра, где в качестве врача находился гр. Н., который во время приема отказался ее осматривать, при этом применил в ее отношении насилие», — говорится в сообщении.

Установлено, что этот медицинский работник явился к избитой им пациентке на дом и грубо обругал ее. В результате потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, написав заявление 2 января 2018 года.

«Как установила прокурорская проверка, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства РФ при рассмотрении заявления гр. Д. следственным органом допущена волокита», — сообщили в пресс-службе.

Прокуратура Нерюнгри потребовала от главы городского Следственного отдела устранить нарушение закона.

Напомним, 17 января в интернете появилась видеозапись избиения пациентки врачом. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить законность и обоснованность действий следователей регионального СК, в который обратилась потерпевшая.