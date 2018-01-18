Шицзячжуан, Китай, 18 января, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Исследователи обнаружили в Китае новый вид динозавров с радужными и ассиметричным оперением, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Laikayiu Ископаемые останки динозавра

Недавно опубликованное в журнале Nature Communications совместное исследованию ученых из Китая, США и Бельгии, основано на останках, найденных в автономии Маньчу уезда Цинлун провинции Хэбэй.

Новые виды динозавров были названы «Цайхун цзюцзи», что с китайского переводится, как «радуга с большим гребнем», поскольку хорошо сохранившиеся останки показали наличие у динозавров радужных перьев на голове, шее, груди и вокруг основания хвоста.

По словам одного из исследователей по имени Ху Дунъюй, найденные динозавры являются наиболее ранними из известных с ассиметричным оперением, что характерно для современных птиц, использующих его для управляемого полета.

«Их передние ноги и имеют симметричное оперение. Предполагается, что ассиметричное оперение сначала появилось у хвоста, а хвост использовался при полете», — заявил Ху.

Отмечается, что динозавр жил 160 млн лет назад в Юрский период. Новое открытие может дать важные сведения для изучения эволюции птиц.

Напомним, что весной 2017 года в китайском Харбине был задержан похититель яиц динозавров, успевший стащить порядка десятка доисторических окаменелостей.