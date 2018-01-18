Якутск, 18 января, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Проверка начата прокуратурой города Удачный (Якутия) по делу об аварии на руднике «Удачный», произошедшей 17 января, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ptukhina Natasha Подземный алмазный рудник

«Прокуратура г. Удачный Республики Саха (Якутия) организовала проверку по факту аварии, произошедшей 17.01.2018 в 15 часов 20 минут (время местное) в связи с отключением центральной подстанции, обеспечивающей рудник «Удачный» имени Ф.Б. Андреева Удачнинского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) электроэнергией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в шахте на момент ЧП работали более 170 человек. В результате аварии никто не пострадал: люди эвакуированы.

Электроснабжение рудника частично восстановлено: электричество поступает через один из двух независимых электровходов.

«В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению требований ФЗ «О промышленной безопасности», а также причинам и условиям, способствовавшим возникновению аварии», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, авария на «Удачном» произошла 17 января 2018 года. Шахтеров эвакуировали с отметок — 380 и — 480 по запасным выходам в карьер «Удачный» на портал отметки —170. Их выводили на поверхность планово по имеющимся клетям по графику замены дежурных смен.

Электроэнергия начала поступать в 17:34 (время местное). На месте ЧП в шахте работали два отделения «Якутского ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».