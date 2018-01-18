Улан-Батор, 18 января, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Китайские и монгольские археологи раскопали древние артефакты в рамках совместных исследованиях в Монголии, сообщает 17 января китайское агентство «Синьхуа».

jesse Хуннский артефакт

Список обнаруженных древностей включает в себя железные пояса, инкрустированные золотом и серебром, а также железные мечи с деревянными ножнами, сообщил глава китайское археологической команды Чжоу Лиган.

Кроме того, была найдена керамика, железные и бронзовые предметы, типичные для луговодческой культуры. Кроме того, были извлечены из земли предметы, произведенные в эпоху китайской Империи Хань (202 до н.э. — 220 н.э.), включая бронзовые зеркала, отметил Чжоу.

«Все это демонстрирует нам, что Китай имел тесные отношения с древним кочевым народом Хунну в эпоху династии Хань», — сообщил археолог.

Напомним, что хунну — это древний кочевой народ, который населял степи к северу от Китая в период с 220 года до н.э. до II века н.э. Эти кочевники вели войны с Империей Хань.

Совместные китайско-монгольские исследования начались в июле 2017 года и включали в себя картирование, раскопки и изучение захоронений хунну в монгольском аймаке Архангай. Данное место знаменито четырьмя сотнями обнаруженных гробниц.