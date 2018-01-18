Москва, 18 января, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Чешские власти не предоставляют необходимую медицинскую помощь задержанному российскому гражданину Евгению Никулину, 18 января пишет газета «Известия».

В тюрьме

Как сообщил адвокат Владимир Макеев, задержанный в октябре 2016 года по требованию ФБР Никулин находится в тюрьме. У заключенного в результате содержания в заключении подорвано здоровье: проблемы с желудком и почками.

Чешские власти не идет ему навстречу, и его состояние усугубляется.

«Он находится в заключении уже больше года и регулярно жалуется на острые боли. Он нуждается в определенном питании», — сообщил Макеев.

По словам адвоката, Никулину назначил такую диету, которая только наносит вред.

«Может быть, кому-то она помогает, однако для Евгения это смертный приговор», — подчеркнул Макеев.

По словам адвоката, Никулин находится в полной изоляции.

«К нему применяли карательную психиатрию и пытались добиться от него лжесвидетельства о его якобы имевшем место вмешательстве в ход американской предвыборной кампании», — заявил Макеев.

Напомним, Никулин был задержан в Чехии октябре 2016 года. На его аресте настояли американские власти, обвиняя в причастности к хакерским атакам 2012 года. Российскому гражданину грозит 54 года лишения свободы, если он будет экстрадирован в США.

Содержащийся под стражей Никулин ранее сообщал, что американские спецслужбы в Чехии требуют от него признаний во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.