Циндао, Китай, 18 января, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Океанический университет Китая заявляет, что новое глубоководное научно-исследовательское судно «Дунфанхун №3», сошедшее с верфи с Циндао, было запущено в Шанхае, сообщает 17 января китайское агентство «Синьхуа».

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Длина корабля достигает 103 метров, ширина — 18 метров. Вес судна составляет 5,8 тыс. тонн, а максимальная скорость — 15 морских узлов.

Судно будет запущено в эксплуатацию уже к концу 2018 года, сообщает источник агентства в университете, добавляя, что «Дунфанхун №3» будет работать в сотрудничестве с другими научными судами для проведения исследований и изучения воздуха, воды, а также морского дна.

Новое судно является важным проектом Министерства образования КНР. Его предшественники — 2,5 тыс. тонный «Дунфанхун №1» и 3,5 тыс. тонный «Дунфанхун №2» были построены в 1960 и 1990 гг. соответственно. Они внесли заметный вклад в океанические исследования Поднебесной.

Как сообщало ИА REGNUM в октябре 2017 года, более десятка морских судов строится на верфях Поднебесной, включая несколько научно-исследовательских, среди которых корабль семейства «Дунфанхун». Кроме того, готовится к выходу первый разработанный в Китае полярный исследовательских ледокол, который должен вступить в строй уже в 2019 году.

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