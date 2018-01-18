Вашингтон, 18 января, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Проблемы безопасности Турции являются важным фактором при принятии решения по урегулированию ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе Пентагона.

U.S. Army Europe Американские и турецкие солдаты

Комментируя заявление о том, что Пентагон продолжает укреплять в Сирии региональные силы для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), американское оборонное ведомство подчеркнуло: интересы Турции будут учтены.

«Мы остро осознаем проблемы безопасности Турции, нашего партнера по коалиции и союзника по НАТО», — сообщили в пресс-службе.

Пентагон подчеркивает, что проблемы безопасности Турции являются законными.

«Мы будем и впредь абсолютно прозрачными с Турцией в отношении наших усилий в Сирии по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддержке нашего союзника по НАТО в его усилиях по борьбе с терроризмом», — сообщили в пресс-службе.

В американском министерстве отметили, что Вашингтон и его партнеры по так называемой антитеррористической коалиции намерены стабилизировать Сирию и покончить с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Анкара в ответ на информацию о создании Пентагоном на сирийско-турецкой границе «сил безопасности», основу которых составляет курдское ополчение (Демократические силы Сирии, SDF), решила возобновить операцию «Щит Ефврата» и ввести в Сирию войска.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон отреагировал на это тем, что назвал укрепление «местных сил» помощниками против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не новой «армией».