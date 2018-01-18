Нейпьидо, 18 января, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Китайское научно-исследовательское судно «Сянъянхун — 03» с комадой ученых на борту прибыло в Мьянманский порт Тилава утром 17 января для проведение океанографических исследований в водах Мьянмы, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

wikipedia.org На реке в Мьянме

На церемонии приветствия главный ученый судна Цю Юнь выразил свою убежденность, что исследования приведут к росту понимания климатических изменений и поддержки экологических программ морской защиты в водах Мьянмы.

Многоцелевое исследование включает в себя выполнение работ по физической океанографии, морской химии и биологии. Все они будут проведены в течение трёхдневного зимнего круиза с использованием китайского исследовательского судна.

«Мы убеждены, что отношения с китайским правительством в области океанографических исследований будут усиливаться, выходя за пределы политики, экономики социокультурной политики», — отметил представитель Министерства иностранных дел Мьянмы.

Первый визит китайского научно-исследовательского судна в Мьянму ставит перед собой задачу проведения всесторонних океанического исследований в Индийском океане с целью профилактики природных бедствий. Индийский океан играет жизненно важную роль в сезонных и годовых изменениях климата на юге и востоке Азии.

Отметим, что Китай активно выстраивает всесторонние отношения практически со всеми странами Азии и Африки в рамках проекта «Нового шелкового пути». Мьянма не является исключением. Для увеличения роста симпатизирующих Поднебесной в этой стране, Китая проводит активную политику поддержки научных и социальных программ этой страны.

Так, к примеру, осенью 2017 года была проведена акция «Яркое путешествие», в рамках которой команда китайских врачей бесплатно лечила пациентов с катарактой в городе Таунджи штата Шан в Мьянме.