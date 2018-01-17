Киев, 18 января, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Увеличение поставок антиснайперских комплексов украинской армии в новом году будет десятикратным, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщили в его пресс-службе.

Vitaly V. Kuzmin Антиснайперский комплекс

Выступая на заседании украинского Совета национальной безопасности и обороны, Порошенко привел данные гособоронзаказа на 2018: количество оружия для военных действий в Донбассе существенно вырастет по сравнению с предыдущим периодом.

«Могу подчеркнуть, что обеспечение [ВСУ] антиснайперскими комплексами будет увеличено в десять раз», — заявил Порошенко.

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Напомним, Киев рассчитывает на официальные поставки американского вооружения, которое предусмотрено оборонным бюджетом США на новый финансовый год. Мари Йованович, американский посол на Украине, заявила: между Вашингтоном и Киевом идут переговоры об оборонной помощи от правительства США:

«Это позволит Украине укрепить свою обороноспособность, что важно для защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество противотанкового вооружения увеличится вчетверо, беспилотных летательных аппаратов — в четыре с половиной раза.