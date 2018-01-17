Белград, 18 января, 2018, 02:47 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в предстоящие выходные, 20−21 января, посетит односторонне отделившийся от республики край Косово и Метохия. Об этом сообщил радиостанции «Свободная Европа» пресс-секретарь МИД Косово Йетлир Зуберай.

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«На основании просьбы президента Сербии к учреждениям Республики Косово о нанесении визита мы выдали ему разрешение, и мы ожидаем, что он будет вести себя прилично и в соответствии с правилами, прописанными в разрешении на временное пребывания в Республике Косово», — сказал пресс-секретарь.

По сообщениям СМИ, в кабинете сербского лидера подтвердили данную информацию. Уточняется, что 20 января Александр Вучич посетит северную часть Косовской Митровицы, где на днях был убит влиятельный сербский политик Оливер Иванович. Позднее глава государства отправится в Грачаницу и Лапле Село.

Глава комитета Скупщины Сербии по делам Косово и Метохии Милован Дрецун заявил в эфире гостелерадиокомпании РТС, что предстоящая поездка является в большой степени риском для президента, но имеет и чрезвычайное значение, так как официальный Белград таким образом продемонстрирует, что не намерен отступать в вопросе обеспечения защиты косовских сербов.

Как сообщает пресс-служба президента Сербии, 17 января также состоялся телефонный разговор Александра Вучича с «президентом временных институтов в Приштине» Хашимом Тачи. Отмечается, что собеседники «согласились с тем, что диалог между сербами и албанцами, а также совместная работа по успокоению и стабилизации обстановки в Косово и Метохии имеют ключевое значение для обеих сторон».

«Вучич и Тачи также говорили об убийстве Оливера Ивановича, выразили общее сожаление и согласились с тем, что установление и привлечение к ответственности исполнителей этого ужасного преступного акта имеет решающее значение для сохранения мира и доверия между людьми», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вучич, как отмечается, ещё раз попросил Тачи о том, чтобы сербские государственные органы были допущены к участию в расследовании убийства политика.

В свою очередь, Хашим Тачи по итогам телефонного разговора написал на своей странице в Facebook, что власти края готовы к любому сотрудничеству «в рамках действующего законодательства Косово» и согласны на «любую помощь, которая может привести к раскрытию убийства».

Глава Косово сообщил, что в беседе с сербским президентом «также обсуждались многие вопросы, представляющие взаимный интерес, с упором на необходимость возобновления диалога о нормализации отношений между двумя странами ради укрепления мира в регионе и евроатлантической перспективы».

Как передавало ИА REGNUM, 16 января в северной части Косовской Митровицы был убит лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград расценивает произошедшее как террористический акт.

Убийство политика произошло в день начала в Брюсселе первого с 2016 года раунда переговоров по нормализации отношений между Белградом и Приштиной. После новостей из Косово сербская делегация заявила о невозможности продолжения переговоров и покинула Брюссель.

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