Москва, 18 января, 2018, 02:24 — ИА Регнум. Отказ украинских депутатов одобрить разрыв дипломатических отношений с Россией говорит, что Киев не видит ни одного плюса у этой инициативы, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Комментируя результаты голосования Верховной рады по вопросу разрыва дипотношений с Россией, Пушков отметил, что украинские депутаты поняли пагубность подобной инициативы.

«Осознали, что эта радикальная глупость им слишком дорого обойдется, перекроет «нормандский формат» и переговоры по Донбассу, — указал Пушков. — Одни минусы и ни одного плюса».

Напомним, 17 января депутаты Рады не приняли закон о разрыве дипотношений с Россией: «за» проголосовали лишь 72 депутата из необходимых 226. Иван Винник, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, заявил:

«Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день сопредседатель украинской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что депутаты не примут законопроект о реинтеграции Донбасса.

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