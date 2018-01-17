Сан-Томе, 18 января, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И, выступая по завершению встречи со своим коллегой из Сан-Томе и Принсипи, высказался касательно урегулирования кризиса на Корейском полуострове, заявив, что настало время проверить искренность каждой из сторон конфликта, сообщает 17 января сайт МИД Китая.

Roman Harak Флаги Китая и КНДР

Глава МИД Поднебесной сравнил ситуацию мирного урегулирования на полуострове со стаканом. Цитата:

«Подобно тому, как один стакан только начал наполняться водой, некоторые полагают, что он не наполнится никогда, а некоторые считают, что стакан полный воды крепче пустого. Со спором на полуострове то же самое: разрядка лучше напряженности, диалог лучше насилия. Денуклеаризация Корейского полуострова, конечно же наша общая цель, в этом вопросе мнение мирового сообщества неколебимо, непоколебима и позиция Китая», — высказался Ван.

По его мнению, никакой цели не удастся достигнуть за один простой шаг, а путь к ней лежит через непредвиденные трудности, которые необходимо согласованно и совместно решать по мере их появления.

«Однако, путь необходимо преодолевать шаг за шагом, пищу необходимо есть глоток за глотком. То же самое с подъемом на гору: идя по прямой, можно наткнуться на непредвиденные препятствия, которые иногда необходимо обходить, иногда пробивать путь, чтобы увидеть свет в конце тоннеля, или же положить начало чему-то совершенно новому. В итоге только так можно достичь цели денуклеаризации», — продолжил Ван

Ван отметил, что нынешнее положение дел на полуострове породило труднодостижимую разрядку, которой всем необходимо дорожить. Это стало результатом всеобщих усилий всех сторон, а Южная и Северная Корея сыграли в этом активную роль. Однако, по его словам, именно в такие моменты проявляются истинные намерения заинтересованных лиц.

«Исторический опыт подсказывает нам, что каждый раз, как, а полуострове наступает разрядка, вдруг вырастают помехи и даже преднамеренный уход на попятную. Сейчас наступило время проверить искренность каждой из сторон. Международное сообщество широко раскрытыми глазами наблюдает за тем, кто желает мирного разрешения кризиса на полуострове, а кто сыграет роль разрушителя, стремящегося вернуться к напряженности», — закончил мысль министр.

Напомним, что несмотря на достигнутое хрупкое взаимопонимание Северной и Южной Кореи вокруг северокорейской ядерной программы, именно США среди всех их союзников продолжают нагнетать напряжение в адрес КНДР, призывая оказать «максимальное давление» с целью показать, что мир «не приемлет Северную Корею с ядерным оружием», о чем на встрече в Ванкувере заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что войны на Корейском полуострове не будет и удастся «обеспечить серьезный процесс, ведущий к мирной денуклеаризации Корейского полуострова».

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