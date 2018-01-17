МИД Китая: время узнать, кто миротворец, а кто разрушитель в вопросе КНДР
Сан-Томе, 18 января, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И, выступая по завершению встречи со своим коллегой из Сан-Томе и Принсипи, высказался касательно урегулирования кризиса на Корейском полуострове, заявив, что настало время проверить искренность каждой из сторон конфликта, сообщает 17 января сайт МИД Китая.
Глава МИД Поднебесной сравнил ситуацию мирного урегулирования на полуострове со стаканом. Цитата:
«Подобно тому, как один стакан только начал наполняться водой, некоторые полагают, что он не наполнится никогда, а некоторые считают, что стакан полный воды крепче пустого. Со спором на полуострове то же самое: разрядка лучше напряженности, диалог лучше насилия. Денуклеаризация Корейского полуострова, конечно же наша общая цель, в этом вопросе мнение мирового сообщества неколебимо, непоколебима и позиция Китая», — высказался Ван.
По его мнению, никакой цели не удастся достигнуть за один простой шаг, а путь к ней лежит через непредвиденные трудности, которые необходимо согласованно и совместно решать по мере их появления.
«Однако, путь необходимо преодолевать шаг за шагом, пищу необходимо есть глоток за глотком. То же самое с подъемом на гору: идя по прямой, можно наткнуться на непредвиденные препятствия, которые иногда необходимо обходить, иногда пробивать путь, чтобы увидеть свет в конце тоннеля, или же положить начало чему-то совершенно новому. В итоге только так можно достичь цели денуклеаризации», — продолжил Ван
Ван отметил, что нынешнее положение дел на полуострове породило труднодостижимую разрядку, которой всем необходимо дорожить. Это стало результатом всеобщих усилий всех сторон, а Южная и Северная Корея сыграли в этом активную роль. Однако, по его словам, именно в такие моменты проявляются истинные намерения заинтересованных лиц.
«Исторический опыт подсказывает нам, что каждый раз, как, а полуострове наступает разрядка, вдруг вырастают помехи и даже преднамеренный уход на попятную. Сейчас наступило время проверить искренность каждой из сторон. Международное сообщество широко раскрытыми глазами наблюдает за тем, кто желает мирного разрешения кризиса на полуострове, а кто сыграет роль разрушителя, стремящегося вернуться к напряженности», — закончил мысль министр.
Напомним, что несмотря на достигнутое хрупкое взаимопонимание Северной и Южной Кореи вокруг северокорейской ядерной программы, именно США среди всех их союзников продолжают нагнетать напряжение в адрес КНДР, призывая оказать «максимальное давление» с целью показать, что мир «не приемлет Северную Корею с ядерным оружием», о чем на встрече в Ванкувере заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Читайте также: Тиллерсон призвал союзников США к «максимальному давлению» на КНДР
В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что войны на Корейском полуострове не будет и удастся «обеспечить серьезный процесс, ведущий к мирной денуклеаризации Корейского полуострова».
Читайте также: Генсек ООН о Северной Корее: «Надеюсь, войны не будет»