Вашингтон, 18 января, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Военное присутствие США в Сирии сохранится даже после окончательного уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Американский флаг

Глава Госдепа пояснил, что цель Вашингтона — пресекать новые попытки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновить свою деятельность. США должны гарантировать, что такого не будет.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, присутствие США в Сирии будет определяться несколькими факторами.

«Мы не можем допустить тех же ошибок, что были сделаны в 2011 году, когда преждевременный уход [США] из Ирака позволил «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выжить и, в конце концов, переродиться в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Тиллерсон.

Далее глава Госдепа высказал свою версию возникновения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): это стало возможным из-за создавшегося в результате ухода из Ирака «вакуума». Террористы разрушили Ирак и смогли сформировать новую структуру.

Подчеркнем, что Тиллерсон обозначил точку зрения Вашингтона, согласно которой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии до сих пор не разгромлена:

«ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в значительной степени, но не полностью побеждено».

Отметим, о роли США в поддержке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не раз говорили российские военные, находящиеся в Сирии. 27 декабря 2017 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что воюющие в Сирии террористы проходят обучение на американской военной базе Эт-Танф (провинция Хомс, Сирия).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тиллерсон призывает Москву воспользоваться своим влиянием на Дамаск и усилить давление на сирийского президента Башара Асада. В этом, по его мнению, и заключается роль Москвы на очередных женевских переговорах.