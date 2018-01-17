США, 18 января, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Политическое давление на Дамаск со стороны Москвы должно быть значительно усилено, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщили в пресс-службе Госдепартамент США.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Выступая в Станфордском университете (штат Калифорния, США), госсекретарь заявил, что у Москвы есть возможность применить свое «уникальное влияние» на президента Сирии Башара Асада.

«Россия должна оказать новый уровень давления на режим, а не просто появляться в Женеве», — заявил Тиллерсон.

Напомним, девятый раунд межсирийских женевских переговоров должен начаться 25 января 2018 года. Переговоры проходят без непосредственного общения представителей сирийского правительства и так называемой умеренной оппозиции.

Предыдущие переговоры в этом формате спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура квалифицировал как неудачные. Как и раньше, спецпосланник отдельно встречался с представителями сторон конфликта.

Достичь единого мнения по устройству Сирии не удалось. Представители оппозиции потребовали отставки Асада, на что представители Дамаска ответили отказом.

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В то же время на межсирийских переговорах в астанинском формате достигнуты успехи.

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