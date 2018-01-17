Пекин, 18 января, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Высокопоставленный представитель Компартии Китая призвал наращивать эффективность борьбы с незаконными публикациями и порнографией в интернете, сообщает 17 января китайское агентство «Синьхуа».

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Глава Департамента печати при ЦК Компартии Китая Хуан Куньмин на очередной национальной телеконференции высказался в пользу создания позитивной и здоровой общественной и культурной среды.

Власти должны, по его словам, усилить надзор и наказание за распространение онлайн-порнографии и вульгарной информации, а также сделать интернет-среду более чистой.

Он призвал наказывать журналистов за фейковые публикации, а также призывать к ответу неавторизованные новостные организации и корпункты. Хуан подчеркнул важность борьбы с пиратским контентом и нарушением авторского права.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Поднебесной объявили всеобъемлющую войну с запрещенным контентом в сети, которая была инициирована Министерством промышленности и информатизации КНР еще весной 2017 года.

Под карающую длань китайского правосудия попали сайты, транслирующие потоковое видео, «облачные» сервисы, интернет-сервисы и иные формы распространения контента и услуг посредством глобальной сети.

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Так, за последние три года, как стало известно в конце декабря 2017 года борьба за чистоту интернета в Китае принесла значительные плоды — было закрыто более 13 тыс. сайтов и удалено почти 10 млн интернет-аккаунтов за отказ регистрации в сети под своими настоящими именами.