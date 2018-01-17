Москва, 18 января, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Двенадцать рейсов в Италию и из Италии отменены «Аэрофлотом» 19 января, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей

Причиной служит социальная нестабильность на территории этой страны: в Италии проходит забастовка служащих компаний, занимающихся наземным обслуживанием.

«В связи с проведением национальной забастовки компаний по наземному обслуживанию Италии, Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 19 января 2018 года», — сообщили в пресс-службе.

На сайте компании сообщается об отмене 19 января 2018 года следующих рейсов:

SU2402/2403 « Шереметьево» — Рим — «Шереметьево»;

Шереметьево» — Рим — «Шереметьево»; SU2410/2411 « Шереметьево» — Милан — «Шереметьево»;

Шереметьево» — Милан — «Шереметьево»; SU2418/2419 « Шереметьево» — Рим — «Шереметьево»;

Шереметьево» — Рим — «Шереметьево»; SU2596/2597 « Шереметьево» — Венеция — «Шереметьево»;

Шереметьево» — Венеция — «Шереметьево»; SU2612/2613 « Шереметьево» — Милан — «Шереметьево»;

Шереметьево» — Милан — «Шереметьево»; SU2404/2405 «Шереметьево» — Рим — «Шереметьево»;

Также изменено время вылета следующих рейсов:

U2412/2413 «Шереметьево» — Милан — «Шереметьево», время расписания 14:50/19:25. Планируемое время вылета: 16:25/21:25.

SU2414/2415 «Шереметьево» — Милан — «Шереметьево», время расписания 20:50/02:10. Планируемое время вылета: 22:55/03:05.

SU2406/2407 «Шереметьево» — Рим — «Шереметьево», время расписания 11:30/16:20. Планируемое время вылета: 16:15/21:25.

SU2408/2409 «Шереметьево» — Рим — «Шереметьево», время расписания 14:40/19:25. Планируемое время вылета: 17:40/22:40.

Напомним, в Италии проходит национальная забастовка работников общественного транспорта.