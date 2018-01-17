Москва, 18 января, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Площадь возгорания на рынке «Садовод» (улица Верхние поля, Москва) составила 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Пожар

«17 января 2018 года в 21 час 17 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Верхние поля, где по предварительной информации происходит пожар на 1-ом этаже 3-х этажного металлического павильона, — сообщили в пресс-службе. — Площадь пожара около 300 кв. метров».

В ходе спасательной операции из рыночных помещений эвакуировали порядка 40 человек. На текущий момент о пострадавших не сообщается. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу. По состоянию на 21:17 мск площадь пожара составляла 200 кв. м.