Генсек ООН призвал «не наносить ущерб» ядерному соглашению с Ираном
Нью-Йорк, США, 18 января, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить действия, «наносящие ущерб» международному соглашению по ядерной программе Ирана, 17 января сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению генсека ООН, все вопросу по Ирану, в том числе по санкциям, «должны рассматриваться без ущерба для сохранения соглашения».
«(Ядерная сделка) представляет собой крупное достижение в деле нераспространения ядерного оружия и дипломатии, она способствует региональному и международному миру и безопасности», — говорится в заявлении Гутерриша.
По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, зачитавшего заявление, все вопросы по ядерной программе Ирана, в том числе по пересмотру условий сделки, «должны решаться с помощью механизмов, установленных соглашением».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент США Дональд Трамп, являющийся противником ядерной сделки с Ираном, призвал Германию, Францию и Великобританию устранить «чудовищные изъяны» в соглашении, если они хотят, чтобы США выполняли его условия.
Заявления Трампа вызвали непонимание у европейских партнеров — так, МИД Германии попросил разъяснений о том, что именно «чудовищного» американский президент видит в соглашении.
Напомним, ядерное соглашение было заключено между Ираном и США, Германией, Францией, Великобританией, Китаем и Россией в 2015 году. Соглашение подразумевает снятие санкций с Ирана в обмен на постепенное сворачивание иранских ракетной и ядерной программ.