Нью-Йорк, США, 18 января, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить действия, «наносящие ущерб» международному соглашению по ядерной программе Ирана, 17 января сообщает агентство Reuters.

Kremlin.ru Антониу Гутерриш

Согласно заявлению генсека ООН, все вопросу по Ирану, в том числе по санкциям, «должны рассматриваться без ущерба для сохранения соглашения».

«(Ядерная сделка) представляет собой крупное достижение в деле нераспространения ядерного оружия и дипломатии, она способствует региональному и международному миру и безопасности», — говорится в заявлении Гутерриша.

По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, зачитавшего заявление, все вопросы по ядерной программе Ирана, в том числе по пересмотру условий сделки, «должны решаться с помощью механизмов, установленных соглашением».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент США Дональд Трамп, являющийся противником ядерной сделки с Ираном, призвал Германию, Францию и Великобританию устранить «чудовищные изъяны» в соглашении, если они хотят, чтобы США выполняли его условия.

Заявления Трампа вызвали непонимание у европейских партнеров — так, МИД Германии попросил разъяснений о том, что именно «чудовищного» американский президент видит в соглашении.

Напомним, ядерное соглашение было заключено между Ираном и США, Германией, Францией, Великобританией, Китаем и Россией в 2015 году. Соглашение подразумевает снятие санкций с Ирана в обмен на постепенное сворачивание иранских ракетной и ядерной программ.