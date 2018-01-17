Скопье, 17 января, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Посредник ООН на переговорах между Грецией и Македонией о смене названия «бывшей югославской республики» Мэтью Нимец передал сторонам свои предложения, 17 января сообщает агентство Associated Press.

Жан-Симон Бартелеми. Александр Македонский рассекает гордиев узел. 1767

Нимец не стал раскрывать журналистам, какое именно название в ООН считают подходящим для Македонии. Однако он отметил, что «нереалистично ожидать, что бывшая югославская республика Македония не будет иметь названия «Македония» в какой-то части ее имени».

Также представитель ООН сообщил журналистам, что по его мнению переговорный процесс «движется в положительном направлении» и он надеется на успешное завершение переговоров в течение двух месяцев.

Название «Македония» является для балканской страны давним препятствием для вступления в НАТО и ЕС — все заявки «бывшей югославской республики» блокируются Грецией, которая считает название «Македония» относящимся к своей исторической традиции.

В настоящий момент власти Македонии де-факто согласились на смену названия. В качестве названия для Македонии ранее предлагались «новая Македония» и «Бывшая югославская республика Македония».

Впрочем, греческая сторона может оказаться недовольна даже этими названиями — по мнению 68% греков, в новом названии балканской страны не должно оставаться слова «Македония».