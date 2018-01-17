Москва, 17 января, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Народному артисту СССР Армену Джигарханяну вечером 16 января стало плохо в театре, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Дмитрий Дубинский Армен Джигарханян

Как сообщается, у артиста подскочило давление, ему вызвали медиков. Других подробностей телеканал не приводит.

Отмечается также, что сегодня Джигарханян планировал встречаться с представителем бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

Напомним, в декабре Цымбалюк-Романовой было предъявлено обвинение по статье 137 УК России «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Она подозревается в сборе и распространении в СМИ информации о личной и жизни актёра без его согласия.

В ноябре минувшего года мировой суд в Москве удовлетворил иск о разводе 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской.

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