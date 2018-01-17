Киншаса, 17 января, 2018, 23:22 — ИА Регнум. По информации ООН и Международной организации по миграции (МОМ), в Конго происходит стремительное объединение различных группировок в «единый фронт» против президента Жозефа Кабилы, 17 января сообщает агентство Reuters.

hdptcar Африканские повстанцы

По словам представителя МОМ в Конго Жана-Филиппа Чаузи, объединение группировок активнее всего идет на востоке африканской страны.

«Уже существует коалиция различных групп повстанцев — это множество незаконных нерегулярных вооруженных групп, около 70 по последнему подсчету, возможно больше, — которые, похоже, объединяются с политическими целями… против президента Кабилы», — сообщил Чаузи.

Чаузи также отметил, что вооруженная борьба в Конго подпитывается тяжелой гуманитарной ситуацией — в стране 7,7 миллиона человек страдают от недостатка продовольствия. Также в Конго находится около 4,3 миллионов перемещенных лиц.

При этом миссия ООН в Конго далеко не всегда может справиться с вооруженными группировками и сама часто становится объектом их нападений.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2017 года в провинции Северное Киву в бою с повстанцами погибли 15 миротворцев ООН из Танзании и пятеро военных армии Конго. Атака на миротворцев в Конго стала самой кровавой для миссий ООН за последние 25 лет.