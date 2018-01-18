Калининград, 18 января, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Чиновники правительства Калининградской области назвали «нашим городом» Кёнигсберг времен преступного Третьего рейха.

FriedrichTh Разрушенный Кёнигсберг. 1945

Накануне пресс-служба регионального правительства проанонсировала предстоящий в марте матч калининградской футбольной команды «Балтика» с немецким клубом «Шальке-04» из города Гельзенкирхен. Это будет первая игра на новой калининградской арене, построенной к ЧМ-2018.

«Для «Шальке-04» это будет первая игра в Калининграде. За более чем 100-летнюю свою историю гельзенкирхенцы лишь однажды провели официальный матч в нашем городе. Это было 19 апреля 1936 года», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте правительства Калининградской области.

Столь вольное понимание истории возмутило калининградский сегмент соцсетей. Блогеры задались вопросом: 1936 год — это создание вермахта, оккупация Третьим рейхом демилитаризованной Рейнской области, Олимпиада в фашистской Германии. И «это всё же был наш город?»

Бывший депутат Калининградской областной думы, член Общественной палаты Калининградской области Соломон Гинзбург считает, что «определённая корректность, конечно же, требуется».

«Конечно, оговорки нужны, потому что это были очень страшные, очень чёрные годы, — заявил Гинзбург корреспонденту ИА REGNUM. — Готовился Холокост, готовились разного рода шталаги. При Гитлере Олимпиада носила исключительно имперско-пропагандистский характер с ярко выраженным расистским оттенком».

Член Общественной палаты убежден: Кёнигсберг времен Третьего рейха — «не наш».

«Если мы говорим о Кёнигсберге 1936 года, то он был не наш! Он был цитаделью, мощнейшим укрепрайоном преступного Третьего рейха. Здесь идет речь об оттенках и о смыслах».

По мнению экс-депутата, подобная неточность может быть связана с тем, что у региональной правительственной команды нет «гуманитарной подкладки».

«Там ведь технократы, понимаете. Они что видят, то и поют. Не думаю, что они обладают гуманитарной подкладкой. Ну — что уж вышло, то уж вышло», — заключил Гинзбург.

ИА REGNUM напоминает, что в 2008 году калининградский депутат Гинзбург инициировал обращение в прокуратуру по факту распространения в России брошюры с биографией Адольфа Гитлера «100 человек, которые изменили ход истории» издательства De Agostini.

Особое место в брошюре занимает апологетическое описание опыта Гитлера в устройстве Олимпийских игр 1936 года (как раз год игры «Шальке-04» в Кёнигсберге).

«Олимпийские игры многим обязаны Гитлеру. Дело в том, что XI летние Олимпийские игры, состоявшиеся в Берлине в августе 1936 года, оказали огромное влияние на становление современной формы проведения Игр. Если прежде Олимпиады представляли собой организованные энтузиастами соревнования любителей, то при подготовке Игр 1936 года за дело впервые взялось — и взялось всерьёз! — государство», — писало издательство, чья штаб-квартира находится в Италии.

Тогда по представлению прокуратуры тираж биографии военного преступника №1 фашистской Германии был изъят из магазинов и киосков.