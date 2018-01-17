Коломна, Московская область, 17 января, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил выставку проектов создания комфортной городской среды в рамках Форума малых городов и исторических поселений, которая проходит в Коломне (Московская область). Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения выставки проектов создания комфортной городской среды в г. Коломна

На выставке глава государства заявил, что Коломна ему очень понравилась и город в целом находится в хорошем состоянии.

«Как всегда, есть над чем работать, но в целом не случайно сюда РЖД «Ласточку» запустили, потому что есть что смотреть», — сказал российский лидер.

Он также считает, что такое положение дел в Коломне — это заслуга мэрии города.

На выставке президента сопровождали: министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, а также руководство Коломны.

Путин осмотрел стенды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Сарапул и Подмосковья в целом, представленные на выставке. Путину рассказали, как именно создается комфортная городская среда в малых городах, и представили ряд уже реализованных проектов.

Кроме того, на выставке путин попробовал знаменитую коломенскую пастилу и угостил ею губернатора Воробьёва. пастила всем очень понравилась.