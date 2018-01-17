Мадрид, 17 января, 2018, 22:55 — ИА Регнум. 17 января между командами «Атлетико» и «Севилья» был разыгран матч в рамках ¼ финала Кубка Испании на стадионе «Ванда Метрополитано», завершившийся волевой победой гостей 1:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Победа

На 73-й минуте таранный форвард сборной Испании Диего Коста открыл счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния — 1:0. Через 7 минут испанский вингер Хесус Навас сравнял счет великолепной «свечой» с угла штрафной — 1:1. Через 9 минут Хоакин Корреа вывел гостей вперед, замкнув передачу Виссама Бен-Йеддера — 1:2.

Статистика матча («Атлетико"/"Севилья»)

Удары 12/9

Удары в створ 5/5

Владение 62%/38%

Фолы 15/16

Голами отметились Диего Коста (73), Хесус Навас (80) и Хоакин Корреа (89).

Составы на матч:

«Ателтико»: Мойа, Годин, Савич, Эрнандес, Хуанфран, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Гризманн, Коста.

«Севилья»: Рико, Коршья, Лангле, Эскудеро, Меркадо, Банега, Корреа, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Мурьел.

Главныйарбитр матча: Сантьяго Хайме.

Предупреждения: Меркадо — 58, Сауль — 69.

Голы: Коста 73 — 1:0, Навас 80 — 1:1, Корреа 89 — 1:2.