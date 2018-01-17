«Валенсия» усилиями Гедеша и Родриго одержала волевую победу над «Алавесом»
Мадрид, 17 января, 2018, 22:52 — ИА Регнум. 17 января между командами «Валенсия» и «Алавес» был разыгран матч в рамках ¼ финала Кубка Испании на стадионе «Месталья», завершившийся волевой победой «летучих мышей» со счетом 2:1.
На 66-й минуте испанский форвард Рубен Собрино вывел гостей вперед пушечным ударом с 30-ти метров — 0:1. Через 7 минут вингер сборной Португалии Гонсалу Гедеш сравнял счет после ассиста Санти Мины — 1:1. На 83-й минуте Родриго вывел хозяев вперед — 2:1.
Статистика матча («Валенсия"/"Алавес»)
Удары 12/7
Удары в створ 3/3
Владение 64%/36%
Фолы 19/27
Голами отметились Рубен Собрино (66), Гонсалу Гедеш (73) и Родриго (83).
Составы на матч:
«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Гайа, Монтойа, Гарай, Гедеш, Парехо, Перейра, Кондогбия, Вьетто, Заза.
«Алавес»: Сивера, Алексис, Марипан, Дигес, Торрес, Агиррегабирия, Торрес, Пинья, Перес, Мубарак, Собрино, Гвидетти.
Главный арбитр матча: Хосе Луис Гонсалес.
Предупреждения: Пинья — 41, Гедеш — 53, Дигес — 67, Мина — 86.
Удаления: Дигес — 77.
Голы: Собрино 66 — 0:1, Гедеш 73 — 1:1, Родриго 83 — 2:1.