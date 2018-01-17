Мадрид, 17 января, 2018, 22:52 — ИА Регнум. 17 января между командами «Валенсия» и «Алавес» был разыгран матч в рамках ¼ финала Кубка Испании на стадионе «Месталья», завершившийся волевой победой «летучих мышей» со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Упорная борьба

На 66-й минуте испанский форвард Рубен Собрино вывел гостей вперед пушечным ударом с 30-ти метров — 0:1. Через 7 минут вингер сборной Португалии Гонсалу Гедеш сравнял счет после ассиста Санти Мины — 1:1. На 83-й минуте Родриго вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («Валенсия"/"Алавес»)

Удары 12/7

Удары в створ 3/3

Владение 64%/36%

Фолы 19/27

Голами отметились Рубен Собрино (66), Гонсалу Гедеш (73) и Родриго (83).

Составы на матч:

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Гайа, Монтойа, Гарай, Гедеш, Парехо, Перейра, Кондогбия, Вьетто, Заза.

«Алавес»: Сивера, Алексис, Марипан, Дигес, Торрес, Агиррегабирия, Торрес, Пинья, Перес, Мубарак, Собрино, Гвидетти.

Главный арбитр матча: Хосе Луис Гонсалес.

Предупреждения: Пинья — 41, Гедеш — 53, Дигес — 67, Мина — 86.

Удаления: Дигес — 77.

Голы: Собрино 66 — 0:1, Гедеш 73 — 1:1, Родриго 83 — 2:1.