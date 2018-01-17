Бухарест, 17 января, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис 17 января утвердил кандидатуру европарламентария Виорики Данчилэ на должность премьер-министра. Как передает корреспондент ИА REGNUM, президент согласился с кандидатурой, выдвинутой правящей Социал-демократической партией.

Partidul Social Democrat Виорика Данчилэ

Йоханнис, который не в восторге от постоянных правительственных кризисов в стране, сказал, что даст социал-демократам еще один шанс назначить свое правительство. Теперь кандидатура Данчилэ должна быть утверждена парламентом. Проблем там не возникнет: социал-демократы с союзниками контролируют комфортное большинство мест в законодательном органе.

Данчилэ является ближайшей соратницей лидера правящей СДПР Ливиу Драгни.

Это уже второй за последние полгода правительственный кризис в Румынии. Оба раза выдвинутые правящей Социал-демократической партией премьеры (в последнем случае Михай Тудосе, а ранее — Сорин Гриндяну) в какой-то момент вступали в конфликт с лидером СДПР Ливиу Драгней и были вынуждены уйти в отставку.

Тудосе продержался на посту премьера лишь около шести месяцев. Поводом для его отставки послужило то, что он потребовал ухода из правительства главы МВД Кармены Дан, однако Драгня воспротивился этому, а затем СДПР лишила Тудосе поддержки и вынудила уйти в отставку.

Президент Клаус Йоханнис, находящийся в оппозиции к СДПР, уже выразил недовольство частыми сменами правительств социал-демократов. Глава государства выразил надежду, что политическая нестабильность не отразится на экономической ситуации.