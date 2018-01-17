Москва, 17 января, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января провёл в Москве встречу с главами дипломатических миссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Как сообщается, основное внимание в ходе дискуссии было уделено проблеме палестино-израильского урегулирования.

«Лавров подчеркнул, что развязки по всем вопросам окончательного статуса палестинских территорий, включая судьбу Иерусалима, должны быть найдены в ходе прямых палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что на такой основе российская сторона готова продолжать содействовать налаживанию устойчивого политического диалога между Палестиной и Израилем как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках.

Сообщается, что стороны в целом провели обстоятельный обмен мнениями по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на задачи деэскалации напряжённости в регионе и урегулирования кризисных ситуаций.

Сергей Лавров подтвердил принципиальные подходы России в пользу решения внутриполитических проблем и конфликтов в арабских странах «мирным путём, посредством инклюзивного национального диалога и без вмешательства извне», сообщает пресс-служба.

Также в ходе встречи была подчеркнута необходимость консолидации усилий арабских стран и всего мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом.