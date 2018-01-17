Киев, 17 января, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко пообещал, что поставки оружия украинской армии в Донбассе будут увеличены в разы. Соответствующее заявление Порошенко распространила сегодня, 17 января, пресс-служба украинского президента.

president.gov.ua Передача техники для войны на Донбассе

По словам Порошенко, в 2018 году финансирование государственного оборонного заказа Украины будет увеличено до 21 с лишним млрд гривен (это всего около $732 млн). Порошенко с гордостью подчеркнул, что по сравнению с 2017 годом это больше на 37%.

Особенно украинский президент порадовался тому, что поставка американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будет осуществляться за счет финансирования США.

«Противотанковое вооружение — его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в «АТО». Количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза», — похвастался Порошенко.