Баку, 17 января, 2018, 21:11 — ИА Регнум. ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» (CQD, Южный Газовый Коридор) на реализацию проекта создания Южного газового коридора (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, до сих пор направило $8,6 млрд, заявил генеральный директор (CQD) Афган Исаев в интервью местным СМИ.

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«Расходы «CQD» по проекту «ЮГК» до 2020 года включительно составят порядка $11,5 млрд, из которых до сих пор затрачено $8,6 млрд или 75%. Только в 2017 году на эти цели было направлено $2,3 млрд», — отметил А.Исаев.

Гендиректор сообщил, что до сих пор в рамках реализации Стадии — 2 разработки месторождения Шах-Дениз выполнено 98,8% всех работ, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали — 100%, строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) — 89,6%, строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) — 62,6%.

Ранее Исаев сообщал, что общая стоимость проекта «Южный газовый коридор» составляет $41,5 млрд. При этом, по словам гендиректора, стоимость проекта «Стадия-2» разработки месторождения Шах-Дениз составляет $23,9 млрд, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали — $4,7 млрд, строительства Транс-Анатолийского газопровода — $8 млрд, Транс-Адриатического газопровода — 4,5 млрд евро.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.