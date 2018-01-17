Скопье, 17 января, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Македонию для обсуждения вопроса о членстве балканской страны в Североатлантическом альянсе, 17 января передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО разрастается

Сообщается, что генсек НАТО уже находится в Скопье. На четверг 18 января запланированы переговоры Столтенберга с правительством Македонии.

Главным препятствием для вступления Македонии в НАТО является ее название — в 2008 году Греция, считающая имя «Македония» относящимся к своей национальной истории, заблокировала членство балканской страны в альянсе.

В настоящий момент правительство Македонии де-факто согласилось на смену названия ради возможного членства в ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года начнут действовать рабочие группы Македонии и Греции по смене названия «бывшей югославской республики».