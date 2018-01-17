Степанакерт, 17 января, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Сегодня, 17 января, государственный министр Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян провёл пресс-конференцию для подведения итогов 2017 года и представления основных программ текущего года.

Арцахпресс Араик Арутюнян

Как сообщает «Арцахпресс» Арутюнян вкратце обобщил хозяйственные итоги прошлого года, выразив убеждение, что 2018 год станет прорывом в экономическом развитии, поскольку прогнозируется значительный рост во всех её ключевых отраслях.

«В частности, рост в горнодобывающей промышленности будет обеспечен за счёт увеличения производительности и объемов производства горнорудной компании «Бейз Металс».

Кроме того, есть проекты по добыче неметаллов, к примеру, уже действует крупный проект по производству и экспорту строительного камня. А на участке Сарсанг — Матагис в этом году будет запущен новый проект, в рамках которого местными и иностранными компаниями будет инвестировано более $100 миллионов. В результате этого будут построены водохранилища, которые будут использоваться в целях выработки электроэнергии, рыбоводства и туризма», — сказал Арутюнян.

По его словам, в различных районах республики будет реализован ряд гидроэнергетических проектов. Власти республики также планируют реализовать важные программы в сфере сельского хозяйства, охватывающие ирригационные системы, садоводство, переработку зерновых культур, животноводство, другие основные отрасли.

«Согласно программе, параллельно с интенсивным развитием сельского хозяйства, необходимо будет со временем освоить все необрабатываемые земли», — заключил государственный министр.